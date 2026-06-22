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پیکر «گوهر کردستانی»، مادر بزرگوار شهیدان «احمد و محمد کردستانی»، پس از تشییع در «باغبابوئیه» جیرفت در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ پیکر این اسوه صبر واستقامت از بهشت زهرای جیرفت به سمت گلزار شهدای «باغبابوئیه» تشییع شد و در جوار فرزندان شهیدش آرام گرفت.
حاجیه خانم «گوهر کردستانی»، مادر بزرگوار شهیدان والامقام «احمد و محمد کردستانی» ، در پی سالها تحمل رنج فراق، به جگرگوشههای شهیدش پیوست.
شهید احمد کردستانی متولدبیستم شهریور ۱۳۴۳ در روستای باغبابوئیه جیرفت سرانجام در بیستوسوم اسفند ۱۳۶۳ در شرق رود دجله عراق به فیض عظیم شهادت نائل و پیکر مطهر این شهید والامقام پس از سالها دوری از وطن، سال ۱۳۷۴ تفحص و در زادگاهش به خاک سپرده شد.
شهید محمد کردستانی متولد یکم مهر ۱۳۴۰ در روستای باغبابوئیه که عضو نیروی انتظامی بود و از وی یک پسر و سه دختر به یادگار مانده، سرانجام در سیام دیماه۱۳۷۵ هنگام مأموریت در کهنوج، بر اثر سانحه رانندگی به دیدار معبود شتافت.