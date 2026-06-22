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اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی با پیشبینی تغییر شرایط جوی از فردا و فعال شدن امواج تراز میانی، نسبت به وقوع رگبارهای بهاری، رعدوبرق و احتمال تگرگ در نیمه شمالی استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بر اساس آخرین گزارش اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، پس از گذراندن ۲۴ ساعت جو آرام در سطح استان، پیشبینی میشود این وضعیت آرامش جوی تا پایان امروز ادامه یابد. با این حال، با فعال شدن امواج تراز میانی جو، تغییر شرایط جوی از فردا و تا پایان هفته جاری آغاز خواهد شد.
کارشناسان هواشناسی اعلام کردند که در نیمه شمالی استان، شاهد رشد ابرهای همرفتی و بارش رگبارهای بهاری به همراه رعدوبرق خواهیم بود. در مناطق مستعد، احتمال وقوع تگرگ نیز وجود دارد.
با توجه به ماهیت رگباری این بارشها، سازمان هواشناسی نسبت به احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها در برخی نقاط شمالی استان هشدار داد.
روز سهشنبه در نیمه شمالی استان افزایش ابر و در برخی ساعات رگبار و رعد و برق رخ خواهد داد. این شرایط روز چهارشنبه با وزش باد نسبتا شدید و احتمال خیزش گرد و خاک همراه خواهد بود.
پنجشنبه نیز در نیمه شمالی استان افزایش ابر و رگبارهای پراکنده پیشبینی شده و جمعه علاوه بر وزش باد نسبتا شدید، احتمال وقوع رگبار و رعد و برق در این مناطق وجود دارد.
در بخش دما، روند کاهشی دمای بیشینه در سطح استان پیشبینی میشود. طبق دادههای ایستگاههای هواشناسی، در ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه ارومیه با ۳۷.۷+ درجه و خوی با ۳۷.۷+ درجه گرمترین و ایستگاه تکاب با ۷.۱+ درجه خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.