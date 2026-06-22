در نشست مشترک معاون وزیر صمت و استاندار البرز، بر تقویت زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پیاده‌سازی مدل‌های نوین اکتشافی برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی این استان تاکید شد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، نشست هم‌اندیشی برای بررسی ظرفیت‌های مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین البرز و توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه علوم زمین، اکتشافات معدنی، خدمات آزمایشگاهی و مدیریت مخاطرات زمین‌شناختی با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و استاندار البرز برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سید محمود فاطمی‌عقدا، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مجتبی عبداللهی استاندار البرز و مدیران ارشد این حوزه برگزار شد، جایگاه راهبردی مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین البرز در پیشبرد طرحهای ملی و استانی بررسی شد.

معاون وزیر صمت در این نشست مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین البرز را یکی از مجهزترین و تخصصی‌ترین مراکز علوم زمین در کشور دانست و تأکید کرد که این مجموعه ظرفیتی ارزشمند برای تولید دانش فنی، اجرای پژوهش‌های کاربردی و ارائه خدمات آزمایشگاهی است.

فاطمی‌عقدا، با اشاره به جایگاه کلیدی این مرکز در پیشبرد مأموریت‌های سازمان زمین‌شناسی، بر ضرورت حفظ و تقویت توانمندی‌های آن تأکید کرد و آمادگی کامل این سازمان را برای گسترش همکاری‌های تخصصی با استان البرز در زمینه مطالعات فنی، طرحهای عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و شناسایی ظرفیت‌های معدنی اعلام کرد.

برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع علوم زمین در استان البرز از دیگر محورهای اصلی این نشست بود که به عنوان گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌های تخصصی منطقه مورد توافق قرار گرفت.

همچنین در ادامه این نشست، پیشنهادهایی مبنی بر پیاده‌سازی مدل‌های مشارکتی سرمایه‌گذاری برای اکتشاف مواد معدنی در استان البرز مطرح شد که با استقبال مدیریت ارشد استان مواجه شد. این رویکرد با هدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های موجود و تسریع در شناسایی ذخایر معدنی استان دنبال می‌شود.

محبوبه پرورش دربندی، رئیس مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین البرز نیز در این نشست گزارشی از عملکرد این مجموعه ارائه داد و بر نقش محوری این مرکز در اجرای طرحهای ملی، توسعه خدمات آزمایشگاهی مرجع و مطالعات تخصصی مرتبط با مخاطرات زمین‌شناختی تأکید کرد.

مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، با ابراز خرسندی از حضور این ظرفیت تخصصی در استان، حمایت استانداری را از برنامه‌های توسعه‌ای مرکز علوم زمین البرز برای تحقق اهداف کلان معدنی و پژوهشی استان اعلام کرد.