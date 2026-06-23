پخش زنده
امروز: -
پویش دهروزه از نذر تا نظافت در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: پویش دهروزه از نذر تا نظافت با هدف ترویج عزاداری مسئولانه و کاهش پسماند در ایام محرم اجرا میشود.
غلامرضا ساکتی افزود: این پویش با تأکید بر پیوند میان فرهنگ نذر و مسئولیت اجتماعی، تلاش میکند الگوی صحیح مدیریت پسماند را در میان شهروندان و عزاداران گسترش دهد تا در کنار برگزاری باشکوه آیینهای سوگواری سید و سالار شهیدان، سیمای پاکیزه شهر نیز حفظ شود.
وی افزود: متولیان مواکب، هیئات مذهبی، مساجد و حسینیهها میتوانند با رعایت نکات ساده، اما اثرگذار در مدیریت پسماند، نقش مهمی در حفظ پاکیزگی شهر و صیانت از محیط زیست ایفا کنند.