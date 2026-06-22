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از زمان قاجاریه و با سفرهای پادشاهان قاجاری به اروپا تمایل شیفته گونه به فرهنگ غرب آغاز شد و در زمان پهلوی به اوج خود رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رضاخان پهلوی، اما این اشتیاق به غربی شدن را در پیشرفتهای علمی نه بلکه در ظاهر غربی شدن میدید.
وی این تحول غرب گرایی را با کشف حجاب و رواج آداب معاشرت غربی و سپس تاسیس دانشگاه با هدف محو دین از عرصه علم و مدارس حوزوی ادامه داد.
روشنفکران آن دوران نیز که در اروپا تحصیل کرده بودند پیرو این تغییرات افراطی به تبلیغ این سبک زندگی اروپایی میپرداختند. الگویی که سالها بعد شکست آن دز اروپا و انحطاط اخلاقی و خانوادگی را در پی داشت.
آنچه انقلاب اسلامی به تغییر آن پرداخت برداشت بی، چون چرا از فرهنگ غرب بود علم را بیاموزیم، اما نیاز به تقلید فرهنگی نداریم با این شعار سعی در اصلاح دانشگاه داشتند.
غرب گرایی آفت تمدنی بزرگ شد که از لحاظ علوم انسانی آنچنان غنی است که میتواند معارف خود را به دیگر کشورها صادر کند، اما تبلیغات منفی و رسانههای دشمن بازوهای غرب گرایی آنچنان فعال هستند که مجالی برای تبیین آن نیست.
فمنیسم هم یکی از همان مسائلی است که امروز آثار مخرب آن در غرب جلوه گر شده که بجای عدالت جنسی برابری جنسی را پیشبرده و حالا در انگلستان ۵۰ درصد نوزادان از تک والد و بدون پدر هستند و این همان فرهنگی است که میخواهند ایرانی آن را جایگزین فرهنگ غنی خود کند.
حالا غرب گرایی و غرب زدگی معضلیست که هم چنان جامعه ایرانی را تهدید میکند رسانه، دانشگاهها و سیستم آموزشی باید به میدان بیایند و با بیان واقعیتهای غرب چه خوب و چه بد شفافیت ایجاد کنند تا جوان ایرانی بتواند بر پایه تقویت عزت نفس خود حقیقت را شفاف ببیند و در الگو برداری خود واقع بینانه عمل کند.