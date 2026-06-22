۵ زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت دهه اول محرم و هفته قوه قضائیه با کمک خیران خراسان جنوبی به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: در ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) و هفته قوه قضائیه به همت خیران و ستاد دیه خراسان جنوبی ۵ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند.

حسین پور افزود: مبلغ ۳۰۱ میلیون تومان برای تسویه بدهی و آزادی این محکومان مالی غیرعمد پرداخت شد.

وی گفت: خیران و نیکوکاران می‌توانند کمک‌های خود را به شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۰۹۳۹۸

و شماره شبا نمایندگی ستاد مردمی دیه خراسان جنوبی بانک مهر IR۸۱۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳۹۱۹۳۶۳۰۸ واریز کنند.