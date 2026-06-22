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تیم ملی هندبال ساحلی ایران، پیش از آغاز مسابقات قهرمانی ۲۰۲۶ جهان در رقابتهای تدارکاتی کرواسی با سه پیروزی و یک شکست نایب قهرمان شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال ساحلی ایران به منظور کسب آمادگی هرچه بیشتر برای حضور پرقدرت در مسابقات جهانی، در یک تورنمنت چهارجانبه با حضور تیمهای کرواسی، استرالیا، آمریکا و عمان شرکت کردند. ساحلیبازان ایران در پایان این رقابتها با ثبت عملکردی مطلوب و کسب سه پیروزی از مجموع چهار مسابقه در جایگاه دوم ایستادند و کاپ نایبقهرمانی را از آن خود کردند.
شاگردان مهدی قشقایی در گام نخست این تورنمنت موفق شدند تیم ملی عمان را با نتیجه قاطع ۲ بر صفر از پیش رو بردارند. ساحلیبازان در گام دوم استرالیا را قاطعانه از پیش رو برداشتند. ملیپوشان ایران در سومین دیدار خود در مصافی نزدیک برابر تیم قدرتمند کرواسی، با نتیجه دو بر یک نتیجه را واگذار کردند. با این حال، هندبالیستهای ساحلی ایران در گام پایانی با ارائه یک بازی برتر، قدرت خود را به تیم ملی آمریکا دیکته کرده و با پیروزی شیرین دو بر صفر برنده از زمین خارج شدند.
مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی ۲۰۲۶ جهان ۲۰۲۶ به میزبانی کرواسی از روز سهشنبه دوم تیرماه به صورت رسمی آغاز خواهد شد و تیم ملی کشورمان در مرحله مقدماتی این رقابتها، باید رو در روی تیمهای ملی اسپانیا، پرتغال و آمریکا صفآرایی کند.
برنامه بازیهای تیم ملی هندبال ساحلی ایران در مرحله گروهی به شرح زیر است:
سهشنبه - دوم تیر:
ایران - اسپانیا / ساعت ۱۴:۳۰
ایران - پرتغال / ساعت ۲۲:۳۰
چهارشنبه - سوم تیر:
ایران - آمریکا / ساعت ۱۲:۳۰