نشست مشترک مسئولان ایران و اقلیم کردستان عراق در مرز شیخ‌صله با هدف رفع موانع تجاری، ارتقای سطح همکاری‌های مرزی و تدوین راهکار‌های عملیاتی برای تسریع در روند تجارت مرزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، نشست مشترک مقامات ایرانی و عراقی با حضور فرماندار شهرستان ثلاث باباجانی، دستیار ویژه استاندار کرمانشاه، رئیس گمرک مرزی شیخ‌صله و مسئول گمرکات اقلیم کردستان عراق، روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ با تمرکز بر توسعه همکاری‌های اقتصادی و مدیریت چالش‌های مرزی برگزار شد.

در این نشست، مهدی رمضانی، رئیس گمرک مرزی شیخ‌صله، با اشاره به ضرورت همگام‌سازی فرآیند‌های مرزی، بر اهمیت تقویت هماهنگی‌های دو جانبه تأکید کرد. وی اظهار داشت که جهت جلوگیری از توقف کالا‌ها و روان‌سازی مبادلات، لازم است در زمینه‌هایی نظیر هماهنگی ساعات کاری بازارچه مرزی و برنامه‌ریزی مشترک در ایام تعطیلات رسمی دو کشور، تعامل بیشتری صورت گیرد. همچنین وی بر لزوم نظارت دقیق و مستمر بر کالا‌های حساس و سوختی به‌عنوان یکی از ارکان ساماندهی بهتر تجارت مرزی تأکید نمود.

در بخش مهمی از مباحث اجرایی نشست، رئیس گمرک مرزی شیخ صله، موضوع ایجاد رویه مشخص برای ورود کالا‌های مشمول کولبری را که با پیگیری‌های مستمر نماینده شهرستان ثلاث باباجانی در مجلس شورای اسلامی و با صدور مجوز رسمی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است را مطرح کرد که این پیشنهاد با استقبال و موافقت طرف عراقی رو‌به‌رو شد.

علاوه بر این، در راستای پاسخگویی به نیاز‌های تجاری طرف عراقی، درخواست‌هایی مبنی بر ایجاد رویه‌های مسافری و همچنین فراهم‌سازی شرایط مناسب جهت صادرات محصولات کشاورزی (میوه و تره‌بار) مطرح گردید. در پاسخ به این درخواست‌ها، مقرر شد طی جلسات فنی و اجرایی آتی، امکان‌سنجی و شرایط لازم برای تسهیل این فرآیند‌ها به‌منظور توسعه صادرات محصولات کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد.

در پایان، دو طرف با بررسی جامع چالش‌های موجود، بر تأمین امنیت کامل فعالان اقتصادی، تجار و رانندگان به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی تأکید کردند. همچنین مقرر شد به‌منظور پیگیری مستمر مسائل حوزه تجارت خارجی و تقویت ظرفیت‌های مرز شیخ‌صله، این نشست‌ها به‌صورت منظم و مستمر ادامه یابد تا مسیر همکاری‌های اقتصادی دو کشور هموارتر گردد.