از یک واحد انبار خانگی در اصفهان، 800 کیسه و کارتن لوازم قنادی با تخلف ثبت نشدن انبار در سامانه جامع انبارها کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛بنابر اعلام روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان، بازرسان قرارگاه متمرکز و یکپارچه نظارت و بازرسی بازار استان اصفهان از یک واحد انبار خانگی در اصفهان، 800 کیسه و کارتن لوازم و مواد قنادی با تخلف ثبت نشدن انبار در سامانه جامع انبارها را کشف کردند.

کارشناسان ارزش مجموع این کالاها 30 میلیارد ريال برآورد کردند و کالاهای کشف شده توقیف و پرونده تخلف برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.