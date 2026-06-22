مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (ایزیپو) از برنامه‌ریزی برای توسعه و تکمیل شهرک‌های صنفی و تسهیل استقرار نظام‌مند اصناف در محیط‌های صنعتی در چارچوب اهداف برنامه هفتم پیشرفت خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، آقای طهمورث لاهوتی اشکوری با تأکید بر اهمیت ساماندهی و توانمندسازی اصناف اظهار کرد: در برنامه هفتم پیشرفت، توجه ویژه‌ای به حمایت از فعالیت‌های صنفی و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش شده است.

وی افزود: فراهم‌سازی زمینه استقرار اصناف در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و توسعه شهرک‌های صنفی، از ظرفیت‌های مهم این برنامه است که می‌تواند ضمن رفع چالش‌های استقرار واحد‌های صنفی در بافت‌های شهری، زمینه بهره‌مندی از زیرساخت‌های مناسب، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای رقابت‌پذیری را فراهم کند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران؛ توسعه شهرک‌های صنفی را یکی از راهبرد‌های مهم برای ساماندهی فعالیت‌های صنفی، کاهش تعارضات کاربری در شهر‌ها و ارتقای کیفیت خدمات دانست و گفت: این سازمان توسعه و تکمیل شهرک‌های صنفی و تسهیل استقرار نظام‌مند اصناف در محیط‌های صنعتی را با جدیت دنبال می‌کند تا بستر مناسبی برای رشد، نوسازی و ارتقای فعالیت‌های صنفی کشور فراهم شود.