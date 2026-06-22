معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید در سفر به استان البرز با حضور در منزل شهیده «کبری امیری» از شهدای جنگ رمضان در کرج، ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با خانواده معظم این شهیده، بر استمرار رسیدگی به امور خانواده‌های شهدا و تبیین جایگاه والای ایثارگران در جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ در این دیدار که با هدف تکریم مقام والای شهدا، بررسی مسائل و مشکلات خانواده‌های معظم آنان و دلجویی از والدین شهید برگزار شد، مسئولان بنیاد شهید ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهیده، بر استمرار خدمات حمایتی و رسیدگی به خانواده‌های شهدا تأکید کردند.

دکتر عبدالرضا عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدار با گرامیداشت یاد و نام شهیدان اظهار کرد: شهدا در عالی‌ترین جایگاه معنوی قرار دارند و بی‌تردید در جوار رحمت الهی و در کنار اولیای خداوند متنعم هستند. این عزیزان که در جریان حوادث اخیر و جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به فیض شهادت نائل آمدند، در مسیر دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

وی افزود: شهدا مظهر ایثار، مظلومیت و مقاومت ملت ایران هستند و خون پاک آنان بی‌تردید زمینه‌ساز عزت، اقتدار و سربلندی ایران اسلامی خواهد بود. آثار و برکات این فداکاری بزرگ در آینده بیش از پیش نمایان خواهد شد و مسیر حرکت ملت ایران را مستحکم‌تر خواهد کرد.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر رسالت این بنیاد در خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا تصریح کرد: وظیفه ما در بنیاد شهید، خدمتگزاری بی‌منت به خانواده‌های شهداست و تلاش خواهیم کرد در مسیر رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات، گام‌های مؤثرتری برداریم.

وی ادامه داد: حضور در کنار خانواده‌های معظم شهدا، توفیق و افتخاری بزرگ برای مسئولان است و امیدواریم با دعای خیر این عزیزان، در انجام مسئولیت‌ها سربلند باشیم.

گفتنی است شهیده «کبری امیری» از شهدای مردمی جنگ رمضان استان البرز، ۱۸ فروردین‌ماه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به درجه رفیع شهادت نائل آمد.