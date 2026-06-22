مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج گفت: در پاسخ به مطالبه شهروندان، ضمن پاکسازی مسیر حلقه دره، بیش از ۸۵۰ اصله درخت در این محل کاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مجتبی کیانی گفت: به منظور ارتقای کیفیت محیط شهری و پاسخ به مطالبات شهروندان، طرح پاکسازی و درخت‌کاری جاده حلقه دره با حضور بیش از ۲۰۰ نفر پاکبان انجام شد.در این طرح، پاکبانان ضمن پاکسازی کامل حاشیه جاده حلقه دره، مقادیر قابل توجهی زباله و نخاله رها شده را جمع آوری کردند تا چهره این محور از آلودگی‌های بصری و زیست محیطی پاک شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج با اشاره به اجرای همزمان طرح پاکسازی و درخت‌کاری در این مسیر، بیان داشت: بیش از ۸۵۰ اصله درخت در حاشیه جاده حلقه دره با هدف توسعه فضای سبز، بهبود منظر ورودی شهر و جلوگیری از تخلیه و انباشت زباله و نخاله در حاشیه این محور انجام شد.

وی اضافه کرد: شهروندان بار‌ها خواستار ساماندهی این محدوده و جلوگیری از رهاسازی پسماند در حاشیه جاده حلقه‌دره بودند و کاشت این تعداد درخت می‌تواند ضمن افزایش سرانه فضای سبز، به حفظ پاکیزگی و صیانت از این محدوده کمک کند.

کیانی در پایان با تاکید بر تداوم برنامه‌های محیط زیستی و مشارکت محور گفت: حفظ پاکیزگی شهر و صیانت از محیط زیست نیازمند همراهی شهروندان است و امیدواریم با اجرای این اقدامات، شاهد کاهش چشمگیر تخلیه زباله و نخاله در حاشیه جاده حلقه دره باشیم.