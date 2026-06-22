محمدرضا خوشرو در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، درباره تازه‌های شبکه نسیم گفت: در ماه‌های محرم و صفر پیش تولید برنامه هزارداستان انجام شده است و به زودی این برنامه با یکی از خاطره انگیز‌ترین چهره‌های تلویزیون روی آنتن خواهد رفت .

وی افزود: شبکه نسیم برای بدرقه پیکر رهبر شهید هم ویژه برنامه‌های متفاوتی دارد که از ابعاد مختلف زندگی ایشان برای مخاطبان خواهد گفت.

چندین عنوان برنامه هم برای بعد از ماه محرم در دست تولید قرار گرفته است . خوشرو ادامه داد: این شبکه با دغدغه تربیت درست فرزندان ایران هم برنامه‌هایی را روی انتن می‌برد.

پیش از این کودک شو را داشتیم و حالا «جونمون» به ثمر رسیده است.

جونمون از این جهت که با اجرای مونا کرمی و سپند امیر سلیمانی زوج هنرمندی که به تازگی پدر و مادر شده‌اند و خودشان از نزدیک با این ماجرا سر و کار دارند جذاب و دلنشین است.