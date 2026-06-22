در راستای تحقق اهداف اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های اشتغال‌زایی، برنامه‌های حمایتی هدفمندی در حوزه‌های تسهیلات تبصره ۱۸ و مشاغل خانگی به مرحله اجرا درآمده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به پرداخت بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب منابع تبصره ۱۸ و مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: با همکاری شبکه بانکی، علاوه بر تثبیت اشتغال، زمینه ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ نفر در استان فراهم شده است.

رضا برزوئیان افزود: پرداخت کامل و جذب صد درصدی این منابع در حوزه‌های کشاورزی، خدمات، مشاغل خانگی، گردشگری، قالی‌بافی و صنایع دستی، منجر به فراهم شدن اشتغال مستقیم برای ۱۰۶ نفر شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان این که این تسهیلات نقش مؤثری در توسعه کسب‌وکار‌های خرد، کوچک و متوسط داشته است، گفت: تمرکز بر فعالیت‌های مولد، هدایت تسهیلات به سمت تولید و نظارت دقیق بر اجرای طرح‌ها، از اصول راهبردی این اداره‌کل در مدیریت منابع حمایتی است.