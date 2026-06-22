در نشست مسئولان وان ترکیه و فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی بر گسترش مبادلات تجاری، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تقویت همکاری‌های فناورانه میان مناطق مرزی تأکید شد.

توسعه روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک آذربایجان‌غربی و وان

توسعه روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک آذربایجان‌غربی و وان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجمع همکاری‌های ایران و ترکیه با حضور مسئولان محلی و فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی در شهر وان برگزار شد و طرفین در این نشست بر گسترش مبادلات تجاری، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تقویت همکاری‌های فناورانه میان مناطق مرزی تأکید کردند.

در جریان این مجمع، مسئولان ترکیه‌ای با اشاره به جایگاه راهبردی روابط اقتصادی میان وان و آذربایجان‌غربی، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق مرزی در رونق تجارت دوجانبه و توسعه همکاری‌ها در حوزه‌هایی همچون گردشگری، صنعت و حمل‌ونقل تأکید کردند.

نمایندگان هیأت ایرانی نیز با تأکید بر ضرورت تعمیق روابط اقتصادی، بر آمادگی فعالان اقتصادی کشور برای حضور در پروژه‌های مشترک و گسترش تعامل با شرکت‌های ترکیه‌ای تأکید کردند و در این راستا، همکاری در حوزه فناوری، نوآوری و ایجاد بستر‌های مشترک تولیدی به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم مطرح شد.

این نشست با حضور مشاور استاندار آذربایجان‌غربی، رئیس پارک علم و فناوری و شرکت‌های دانش بنیان استان و شرکت دیجی کالا در مرکز توسعه کسب و کار شهر وان (ایشکم) برگزار شد و ضمن بررسی ظرفیت‌های مشترک اقتصادی میان دو کشور، موضوعاتی نظیر تسهیل تجارت مرزی، افزایش حجم صادرات و واردات و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی در دستورکار قرار گرفت.

در حاشیه این رویداد، نشست‌های تخصصی و مذاکرات رودررو میان تجار و سرمایه‌گذاران دو استان برگزار شد و طرفین بر تداوم این‌گونه نشست‌ها، تقویت ارتباط میان مراکز فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه همکاری‌های پایدار اقتصادی تأکید کردند.