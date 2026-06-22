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بسته ویژه اخبار ورزشی با پوشش رسانهای از مهمترین رویدادهای ورزشی سیستان و بلوچستان از بخشهای مختلف خبری شبکه استانی هامون برای علاقمندان به این حوزه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در بسته اخبار ورزشی ببینید، از کسب نشان برنز کشتی گیر استان در رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام پهلوان تختی، تساوی تیم قوتبال استقلال زاهدان در رقابتهای لیگ دسته دو کشور و پایان رقابتهای والیبال جام بسیج؛ یادواره شهدای جنگ رمضان با قهرمانی تیم والیبال کالای پزشکی سینوهه زاهدان.