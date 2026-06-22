پخش زنده
امروز: -
رئیس معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر نقش علمی و انقلابی استادان، گفت بسیج اساتید باید به کانون تحول فکری، تولید علم نافع و قرارگاه حل مسائل کشور تبدیل شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید محمود هاشمی، رئیس معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم گرامیداشت روز ملی بسیج اساتید گزارشی از گستره فعالیتهای بسیج اساتید در دانشگاه آزاد، از جذب هزاران عضو جدید تا برگزاری صدها نشست و برنامه تبیینی، ارائه کرد.
سید محمود هاشمی با اشاره به جایگاه علمی و جهادی شهید چمران، او را الگویی برای پیوند علم، تعهد و مسئولیتپذیری دانست. وی همچنین بر نقش بسیج اساتید در پیشبرد اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تأکید کرد.
رئیس معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه گزارشی از عملکرد بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی در دوره تحولی ارائه داد و گفت این مجموعه در حدود ۳۳۰ کانون و دفتر فعال دارد و بیش از ۲۰ هزار و ۶۴۰ عضو هیئت علمی و مدرس را دربر میگیرد. به گفته او، ۳۵۴۳ استاد جدید نیز جذب این مجموعه شدهاند.
وی همچنین از برگزاری ۲۶ هزار و ۸۰۰ نفرروز اردوی راهیان علم و پیشرفت و راهیان نور، نزدیک به ۹۰۰ نشست هماندیشی، حدود ۱۲۰ دوره دانشافزایی، بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ نشست گفتوگومحور صالحین و بیش از ۲۳۰ کرسی ترویجی خبر داد.
هاشمی افزود: در این مدت نزدیک به ۸ هزار اثر علمی، بیش از ۸۰۰ سخنرانی و نشست تبیینی و بیش از ۳ هزار بیانیه تحلیلی از سوی اعضای بسیج اساتید منتشر شده و صدها استاد نیز در برنامههای رسانهای مشارکت داشتهاند.
وی همچنین به فعالیتهای اجتماعی و حمایتی این مجموعه اشاره کرد و از تشکیل قرارگاه سازندگی و محرومیتزدایی، حمایت از نیروهای مسلح، کمکهای نقدی به جبهه مقاومت و مردم غزه و اجرای پویشهای مختلف استادی و رسانهای خبر داد.