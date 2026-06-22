مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: توسعه سامانه‌های نوین و هوشمند آبیاری در کنار اجرای کشاورزی حفاظتی، مهم‌ترین راهکار برای افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و حفظ منابع پایه در بخش سبزی و صیفی است.

آینده سبزی و صیفی در گرو مدیریت هوشمند آب و کشاورزی حفاظتی

آینده سبزی و صیفی در گرو مدیریت هوشمند آب و کشاورزی حفاظتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرید سپری با اشاره به شرایط کم‌آبی کشور افزود: افزایش بهره‌وری آب به اصلی‌ترین اولویت تولید در حوزه سبزی و صیفی تبدیل شده و توسعه آبیاری تحت فشار نقش مهمی در کاهش هدررفت آب دارد.

وی گفت: از مجموع ۶۶۷ هزار هکتار سطح زیرکشت سبزی و صیفی در کشور، بیش از ۷۳ درصد به سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار مجهز شده است که نشان‌دهنده حرکت جدی این بخش به سمت مکانیزاسیون آبیاری و بهبود کارایی مصرف آب است.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بیشترین سهم استفاده از این سامانه‌ها مربوط به محصولاتی مانند گوجه‌فرنگی با ۸۸ درصد، هندوانه با ۸۶ درصد، بادمجان با ۸۰ درصد، پیاز با ۷۹ درصد و سیب‌زمینی با ۷۲ درصد است، افزود: محصولات سبزی و صیفی به علت ارزش اقتصادی و کارایی بالاتر مصرف آب، پیشگام استفاده از آبیاری نوین هستند.

فرید سپری با اشاره به مفهوم «بهره‌وری آب» گفت: بر اساس گزارش‌های بین‌المللی از جمله بانک جهانی و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO)، معیار اصلی موفقیت در کشاورزی، میزان تولید محصول به ازای هر واحد آب مصرفی است و نه صرفاً حجم آب مصرف‌شده.

وی افزود: در کشور، ترکیب آبیاری نوین با ارقام هیبرید، کشت نشایی، تغذیه متعادل و مدیریت علمی مزرعه موجب افزایش عملکرد و بهره‌وری در تولید سبزی و صیفی شده است.

سپری همچنین توسعه سامانه‌های هوشمند آبیاری را گام بعدی این مسیر دانست و گفت: این سامانه‌ها با استفاده از داده‌های رطوبت خاک، دما و نیاز واقعی گیاه، آبیاری را دقیق‌تر انجام می‌دهند و می‌توانند تا حدود ۳۰ درصد بهره‌وری بیشتری نسبت به روش‌های متعارف داشته باشند.

وی افزود: اجرای آزمایشی سامانه‌های هوشمند آبیاری در همکاری با معاونت آب و خاک و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل دفتر امور سبزی‌ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، کشاورزی حفاظتی را «ضرورتی راهبردی» برای آینده کشاورزی ایران دانست و گفت: آینده تولید تنها با افزایش سطح زیرکشت تضمین نمی‌شود، بلکه حفظ خاک، مدیریت آب و افزایش ماده آلی خاک نقش اساسی دارد.

سپری تأکید کرد: کشاورزی حفاظتی باید از یک توصیه فنی به یک سیاست ملی و فرهنگ تولید تبدیل شود و در تمامی بخش‌های زراعی و سبزی و صیفی گسترش یابد.

وی گفت: آینده کشاورزی ایران از مسیر حفاظت از خاک، آب و منابع پایه می‌گذرد و این رویکرد ضامن پایداری تولید برای نسل‌های آینده خواهد بود.