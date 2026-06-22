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استاندار کرمان: کرمان آماده استقبال از سرمایهگذاران شده و از طرحهای توسعه تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، حمایت کامل خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مر کز کرمان؛ در همایش فرصتهای سرمایهگذاری راور ،استاندار کرمان با اشاره به بازدید خود از شهرک صنعتی راور اظهار اعلام کرد: این شهرک با زیرساختهای لازم برای استقرار واحدهای صنعتی شرایط مناسبی را برای جذب سرمایهگذاران فراهم کرده است.
محمد علی طالبی افزود: قیمت زمین در شهرک صنعتی راور از پایینترین نرخها در بین شهرکهای صنعتی کشور است و این موضوع یک مزیت مهم برای سرمایهگذاری به شمار میرود.
استاندار کرمان همچنین تأکید کرد: تحولات جدید اقتصادی در کشور و طرحهای بزرگ سرمایهگذاری، فرصتی تاریخی برای کرمان ایجاد کرده که نباید از دست برود و هر شهرستان باید سهم خود را در این نقشه جدید تعریف کند.
وی راور را دارای موقعیت ویژه دردالان( کریدور) ارتباطی کرمان - مشهد دانست و گفت: این موقعیت جغرافیایی میتواند این شهرستان را به یکی از محورهای لجستیکی استان تبدیل کند.
طالبی همچنین تجربه موفق سرمایهگذاری خارجی در حوزه انرژی خورشیدی را نمونهای از امکان تحقق پروژههای بزرگ در این شهرستان دانست و گفت: توسعه متوازن در استان زمانی محقق میشود که شهرستانها به صورت واقعی وارد چرخه سرمایهگذاری شوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان هم با اشاره به فراهم بودن زیرساختهای آب، برق، گاز و فیبر نوری در شهرک صنعتی راور گفت: این شهرک از نظر امکانات با شهرک صنعتی کرمان ۲ برابری میکند، اما هزینه سرمایهگذاری در آن حدود ۸۰ درصد کمتر است ونزدیکی به منابع تأمین آب، پست فوق توزیع برق و ایستگاه گاز نیز از دیگر مزیتهای این شهرک به شمار میرود.
وی همچنین از آمادگی یک سرمایهگذار حوزه فرش برای حضور در راور و آغاز فرآیند اجرایی منطقه ویژه اقتصادی جیرفت خبر داد.
حسنپور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وضعیت امکانات ورزشی، اجتماعی و اقتصادی شهرستان تأکید کرد: بسیاری از نیازهای اولیه مردم هنوز رفع نشده است.
دیگر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، هم با اشاره به ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید، گفت: یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور، حرکت سرمایهها به سمت بخشهای غیرمولد است.
مجید دوستعلی تأکید کرد: باید سازوکاری طراحی شود تا سرمایههای خرد مردم در شهرستانهایی مانند راور به جای خروج از منطقه، در طرحهای مولد به کار گرفته شود.
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان هم ،در این جلسه حجتالاسلام حمیدی رئیس کل دادگستری استان هم از مسئولان خواست: برای حضور سرمایهگذاران غیر بومی در راور، ابزارهای تشویقی در نظر بگیرند.
شهدادنژادفرماندار شهرستان راور هم فرش را یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی راور دانست و گفت: این هنر اصیل میتواند به یک صنعت اشتغالزا و درآمدزا تبدیل شود، به شرط آنکه زنجیره تولید و بازاریابی آن تکمیل شود.
وی همچنین به ظرفیتهای گردشگری کویری، آثار تاریخی ثبتشده و موقعیت ترانزیتی شهرستان اشاره کرد و گفت: راور در مسیر عبور هزاران مسافر قرار دارد اما از حداقل زیرساختهای خدماتی و اقامتی محروم است.
رییس صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در این همایش از تدوین دهها فرصت سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی و معدنی خبر دادو گفت: مطالعات گستردهای بر اساس نیازهای صنایع بزرگ استان از جمله مس و فولاد انجام شده و حدود ۶۰ فرصت سرمایهگذاری آماده ارائه به سرمایهگذاران است.
مهدی حسینینژاد تأکید کرد: این فرصتها با مطالعات فنی و اقتصادیمیتوانند به صورت مستقیم در توسعه شهرستانهایی مانند راور نقشآفرینی کنند.
وی همچنین از فرصتهای صنعتی در حوزه فرآوری مواد معدنی، صنایع پاییندستی فولاد، تولیدات شیمیایی و حتی صنایع پوشاک و تولیدات سبک در راور نام برد و گفت: این شهرستان میتواند میزبان مجموعهای متنوع از صنایع کوچک و متوسط باشد.
مدیرکل جذب سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کرمان هم گفت: کرمان امروز یکی از استانهای پیشرو در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی است و بیش از ۴۰۰ فرصت سرمایهگذاری در استان شناسایی و آماده شده است.