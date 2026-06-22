مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان : بر اساس گزارش سازمان زمین شناسی و نقشه برداری کشور ، پدیده فرو نشست در دشت دامغان در وضعیت فوق بحرانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حمید احسانی در جلسه بررسی وضعیت فرو نشست زمین در دشت دامغان گفت: رسیدن میزان افت سالانه سطح آب در دشت دامغان به ۴۸ سانتی متر ، هشداری جدی در استان سمنان است.

وی برداشت بی رویه آب و حفر چاه غیر مجاز را مهمترین علل فرونشست عنوان کرد و افزود: در همین راستا امسال ۸ حلقه چاه غیر مجاز کشف شده و با دستور قضایی پر شده است

وی از کشاورزان و مردم خواست در مصرف آب صرفه جویی کنند.