در آستانه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، یک و نیم تن انواع مواد مخدر غیرقابل استحصال در قم امحا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آستانه پنجم تیرماه، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، یک و نیم تن انواع مواد مخدر غیرقابل استحصال دارویی در استان قم امحا شد؛ اقدامی که مسئولان آن را نشانه عزم جدی دستگاه‌های مسئول در مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر عنوان کردند.

فرمانده انتظامی استان قم در این مراسم، ارزش مواد مخدر امحا شده را ۶۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مبارزه بی‌امان و شبانه‌روزی با قاچاقچیان و سوداگران مرگ در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار دارد.

سردار محمدرضا میرحیدری با بیان اینکه مواد مخدر ابزاری برای آسیب رساندن به بنیان‌های فکری و اجتماعی جامعه به ویژه جوانان است، به توزیع‌کنندگان و قاچاقچیان هشدار داد که پلیس با قاطعیت با این جرایم برخورد خواهد کرد.

وی همچنین از خانواده‌ها خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه توزیع یا فروش مواد مخدر، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

مشاور عالی استاندار و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم نیز در این مراسم، امحای مواد مخدر را پیامی روشن به سوداگران مرگ دانست و گفت: این اقدام نمادی از عزم و اراده دستگاه‌های مسئول برای مقابله با قاچاق و توزیع مواد مخدر و صیانت از سلامت جامعه است.