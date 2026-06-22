بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نصراله کشاورز به مناسبت روز اصناف در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از تیر سال ۱۴۰۴ تا کنون ۱۱ هزار و ۶۵۰ پروانه کسب صادر و تمدید شده و حدود ۲۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و مشاغل خانگی به فعالان صنفی و متقاضیان پرداخت شده است.
وی افزود: در این مدت ۱۲۹ جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی در سطح استان برگزار شده که حاصل آن تصویب ۳۰۸ مصوبه برای ایجاد وحدت رویه در اجرای قانون نظام صنفی و رسیدگی به مسائل و مشکلات اتحادیههای صنفی بوده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: این جلسهها مطابق ماده ۴۸ قانون نظام صنفی و با هدف هماهنگی بیشتر میان سازمانهای صنفی و رفع موانع پیش روی اتحادیهها برگزار شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: همچنین بر اساس بند «ب» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، در راستای بهروزرسانی وضعیت فعالیت اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی، هشت انتخابات صنفی در سطح استان برگزار شد که در نتیجه آن وضعیت فعالیت هیات مدیره اتحادیهها از حالت منقضی به معتبر تغییر یافت.
کشاورز با اشاره به نظارت بر عملکرد اتحادیههای صنفی گفت: مطابق بند «ج» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، رسیدگی و بازرسی از عملکرد سازمانهای صنفی از وظایف کمیسیونهای نظارت است که در این راستا از تیر سال گذشته تا کنون، ۱۰۶ مورد بازرسی از مجموع ۱۰۰ اتحادیه صنفی استان انجام شده است.
وی همچنین از پرداخت تسهیلات به واحدهای صنفی و مشاغل خانگی خبر داد و افزود: در این مدت، به ۱۷ واحد صنفی تولیدی استان، ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش از محل شیوهنامه اجرایی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ادامه داد: در بخش مشاغل خانگی نیز ۴۲ طرح پشتیبان به بانکهای عامل معرفی شد که در مجموع یک هزار و ۲۰۵ میلیارد ریال تسهیلات به این طرحها پرداخت شد.
کشاورز اضافه کرد: همچنین ۱۷۵ طرح مشاغل خانگی مستقل نیز موفق به دریافت ۱۷۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات شدند.
وی با اشاره به توسعه اشتغال در بخش اصناف استان گفت: در یک سال گذشته، ۱۱ هزار و ۶۵۰ فقره پروانه کسب صنفی در استان بوشهر صادر و تمدید شده که زمینه اشتغال ۲۹ هزار و ۱۲۵ نفر را فراهم کرده است.