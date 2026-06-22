صدور و تمدید بیش از ۱۱ هزار پروانه کسب صنفی در استان بوشهر

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در یک‌سال گذشته بیش‌از ۱۱ هزار فقره پروانه کسب صنفی در استان صادر و تمدید شده که زمینه اشتغال ۲۹ هزار و ۱۲۵ نفر را فراهم کرده است.