در نشست شورای سالمندان مطرح شد؛
ضرورت بهبود ارائه خدمات به ۸۰ هزار سالمند کهگیلویه و بویراحمد
معاون استانداری کهگیلویه و بویراحمد خواستار اجرای دقیق مصوبات این شورا و فراهمسازی بسترهای لازم برای فعالیتهای ورزشی، آموزشی و درمانی سالمندان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری در نشست شورای سالمندان استان با بیان اینکه نیروی انسانی محور توسعه در نظام برنامهریزی است، گفت: جوانان به دلیل انگیزه بالا و سالمندان و بازنشستگان به واسطه تجربیات گرانبها، دو رکن اصلی توسعه محسوب میشوند و توجه به نیازهای این دو قشر فوقالعاده حائز اهمیت است.
فتاح محمدی با اشاره به ضرورت توسعه فعالیتهای جسمانی این قشر افزود: ادارهکل ورزش و جوانان و صندوق بازنشستگی باید با تعیین وظایف مشخص، زمینه برگزاری ورزش صبحگاهی را حداقل بهصورت یکروز در میان برای بازنشستگان فراهم کنند؛ همچنین شهرداریها موظفاند تجهیزات و فضاهای مناسب برای ورزش سالمندان را در پارکها و اماکن عمومی مهیا کنند.
وی در ادامه به ضرورت آموزش مهارتهای دوران سالمندی اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به تغییر سن تعریفشده برای سالمندی از ۶۰ سال به بالا، برگزاری دورههای آموزشی و مهارتی با محوریت ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنیوحرفهای برای توانمندسازی این قشر ضروری است.
محمدی همچنین بر لزوم مناسبسازی مجتمعهای رفاهی بینراهی تأکید کرد و افزود: مراکز درمانی نیروهای مسلح، تأمین اجتماعی و علوم پزشکی باید با حساسیت بیشتری نسبت به غربالگری سلامت سالمندان اقدام کنند و بیمهها نیز بخشی از هزینههای درمانی این قشر را پوشش دهند.
معاون سیاسی استاندار با تأکید بر برگزاری جلسات شورای سالمندان در شهرستانها به صورت فصلی اضافه کرد: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با بهرهگیری از ظرفیت هنرمندان، تئاتر و برنامههای سرگرمکننده، نسبت به ایجاد فضای نشاطآور و تقویت سلامت روان سالمندان در مراکز نگهداری و عمومی اقدام کند.
مدیرکل بهزیستی کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: از مجموع جمعیت ۸۰۰ هزار نفری استان، حدود ۸۰ هزار نفر را سالمندان تشکیل میدهند که این رقم معادل ۱۰ درصد از کل جمعیت استان است.
سید مهران کشاورز افزود: در حال حاضر سه مرکز گفتوگو در شهرهای یاسوج، دهدشت و دوگنبدان راهاندازی شده است و برنامهریزی برای گسترش این مراکز تا ۶ شهر استان در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ضعف موجود در مناسبسازی پیادهروها و مجتمعهای بینراهی، انتقاد کرد و گفت: عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه مناسبسازی مجتمعهای بینراهی جهت تسهیل تردد سالمندان، مطلوب نبوده و نیازمند بازنگری جدی است.