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بررسی نقشههای هواشناسی بیانگر وقوع رگبارهای بهاری باران همراه با رعدوبرق (در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ) در نیمه شمالی آذربایجان غربی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در طی ۲۴ ساعت گذشته شاهد جوی نسبتاً آرام در سطح استان بودیم و پیش بینی میکنیم این آرامش جوی طی امروز هم ادامه داشته باشد.
همچنین با فعالیت امواج تراز میانی جو، از فردا تا پایان هفته جاری در نیمه شمالی استان انتظار رشد ابرهای همرفتی و رگبارهای بهاری باران همراه با رعدوبرق (در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ) را داریم که با توجه به ماهیت رگباری بارش ها، احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها در برخی نقاط شمالی استان را به همراه خواهد داشت.
از نظر دمایی نیز در طی روزهای آتی با روند کاهشی دماهای بیشینه در سطح استان مواجه خواهیم بود، ضمن اینکه در طی ۲۴ ساعت گذشته ایستگاههای شهری ارومیه و خوی با ۳۷.۷+ و تکاب با ۷.۱+ درجه سلسیوس به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدند و دمای ایستگاه فرودگاه ارومیه نیز بین ۱۴.۰+ تا ۳۶.۲+ درجه سلسیوس گزارش شد.