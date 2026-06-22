به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور به نهاوند مشکل ثبتی بین ۲ استان همدان ولرستان در منطقه عشایری معروف یه خشکاخوره به مساحت بیش از ۳۵۰ هکتار بعد از ۲۰ سال حل وسند رسمی بنام نهاوند ثبت و واگذار شد همچنین اسناد مالکیت تعدادی از عرصه‌های واملاک دولتی هم به نمایندگان آن‌ها داده شد

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در این مراسم گفت: منطقه عشایری خشکاخوره که سال‌ها موجب مناقشه میان اهالی نهاوند ونورآباد لرستان بود بعد از سال‌های پیگیری بالاخره تصمیم گرفته شد که سند این منطقه مهم به نهاوند واگذار شود.

وی افزود: این منطقه‌ای است که عشایر کوچ رو همه ساله در ان اسکان دارند ومنطقه‌ای است که نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستان به لحاظ چرایی دام واحشام دارد.



