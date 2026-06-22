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مدیر پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران گفت: از آغاز ماه محرم تاکنون، ۱۰۰ هزار زائر برای زیارت حرمهای مطهر و حضور در آیینهای سوگواری تاسوعا و عاشورا؛ از مرز مهران وارد خاک عراق شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ قدرت کوخایی اظهار کرد: با نزدیک شدن به روزهای دهم و یازدهم محرم، موج حضور شیفتگان حسینی در پایانه مرزی شتاب بیشتری گرفته است؛ به گونهای که در شبانهروز گذشته، ۱۶ هزار و ۳۷۷ زائر از این گذرگاه مرزی راهی کشور عراق شدهاند.
وی با بیان این که مرز مهران همچنان انتخاب نخست زائران برای سفرهای زمینی است، افزود: از ساعت ۱۲ بامداد تا هشت صبح امروز نیز ۱۱ هزار نفر با عبور از دروازههای مرزی، حرکت خود را به سوی شهرهای مقدس عراق آغاز کردهاند و به این ترتیب براساس اعلام آخرین آمار؛ تا ساعت هشت صبح امروز، تعداد ۱۰۰ هزار تردد به ثبت رسیده است.
کوخایی وضعیت ورود و خروج مسافران را روان و بدون گره ترافیکی عنوان کرد و گفت: تعداد ۲۹ درگاه (دروازه) خروجی در پایانه مهران و ۱۵ دروازه در پایانه زرباطیه عراق به صورت فعال در حال بررسی گذرنامهها است.
سالانه افزون بر هشت میلیون زائر ایرانی از این گذرگاه مرزی، راهی شهرهای زیارتی عراق میشوند که نیمی از آنان زائران اربعینی است.
پایانه مرزی مهران در ۹۰ کیلومتری جنوب باختری شهر ایلام به سبب نزدیکی به عتبات عالیات و امنیت صد درصدی مسیر تا شهرهای زیارتی عراق، اصلیترین و مهمترین گذرگاه تردد زائران به شمار میرود.