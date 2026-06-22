۱۲۵ کیلومتر از شبکه روشنایی راه‌های پرتردد خراسان جنوبی برای ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای و کاهش خطرات ناشی از تردد شبانه، مورد نگهداری و بهسازی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی از اجرای عملیات گسترده تعمیر، بازسازی و اصلاح سیستم روشنایی در محور‌های شریانی و پرتردد استان خبر داد.

فرخی گفت: با توجه به نقش مهم روشنایی راه‌ها در افزایش ضریب ایمنی و کاهش وقوع تصادفات، عملیات تعمیر، نگهداری و اصلاح سیستم‌های روشنایی به طول ۱۲۵ کیلومتر پروژه طولی و نقطه‌ای در محور‌های شریانی و پرتردد استان در شهرستان‌های بیرجند، قاین، سربیشه و نهنبدان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح شامل تعمیر و تعویض چراغ‌های روشنایی، اصلاح شبکه برق، رفع نواقص تابلو‌های برق، سرویس و نگهداری ترانس‌ها، تعویض تجهیزات فرسوده و ارتقای عملکرد سامانه‌های روشنایی در نقاط حساس و پرحادثه محور‌های استان است.

فرخی با تأکید بر اهمیت این اقدامات در تأمین ایمنی سفر‌های جاده‌ای افزود: بسیاری از تصادفات در ساعات تاریکی شب به دلیل کاهش میدان دید رانندگان رخ می‌دهد، از این رو نگهداری و ارتقای سیستم‌های روشنایی راه‌ها یکی از اولویت‌های مهم حوزه راهداری به شمار می‌رود.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی همچنین با اشاره به برنامه‌های مستمر این اداره‌کل در حوزه نگهداری راه‌ها گفت: توسعه و بهسازی زیرساخت‌های ایمنی، اصلاح نقاط پرحادثه، نگهداری ابنیه فنی و ارتقای سامانه‌های روشنایی از جمله اقدامات مستمری است که با هدف کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی تردد در محور‌های استان دنبال می‌شود.