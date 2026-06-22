محمدمعین پوریلان، درباره حضرت علی اصغر، علیه‌السلام، شعری سروده است.

در یک کلام روضه‌ی من، الغَرَض: گلو ...

در یک کلام روضه‌ی من، الغَرَض: گلو ...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمعین پوریلان، درباره حضرت علی اصغر، علیه‌السلام، شعری سروده است.

تیرِ سه‌شعبه بود اگر اکبر از گلو

اما گذشت با دل و جان اصغر از گلو

ای کاش لااقل کمی آرام می‌رسید

پیدا نشد اگر هدفی بهتر از گلو

طوری جنون گرفت که آتش به خیمه زد

طوری شتاب داشت که رد شد سر از گلو

باید پسر به زیرِ عبای پدر رود

تا اینکه باخبر نشود مادر از گلو

جسمِ همه شبیه تو کوچک شده علی

باید تو را شناخت نه از پیکر از گلو

نقشی که بر صحیفه‌ی هفت آسمان کشید

ارباب می‌گرفت در آن جوهر از گلو

گاهی تمام روضه به یک واژه می‌رسد

در یک کلام روضه‌ی من، الغَرَض: گلو