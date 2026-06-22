به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، رئیس اداره آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی شهرستان شوش گفت: این طرح با هدف بهبود شرایط انتقال و افزایش بهره‌وری مصرف آب در اراضی این روستا در حال انجام است.

عبدالکریم طحان نظیف با اشاره به اینکه این طرح به طول یک کیلومتر در حال اجراست، افزود: اجرای این پروژه نقش مؤثری در کاهش تلفات آب، ارتقای بهره‌وری منابع آبی و بهبود شرایط تولید در اراضی کشاورزی روستای محمد غضبان و مناطق پیرامونی خواهد داشت.

سالانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن انواع محصولات کشاورزی در شهرستان شوش تولید می‌شود.