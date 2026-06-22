رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همزمان با روز ملی اصناف، بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری میان ارکان مختلف بخش خصوصی کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام صمد حسن زاده، به شرح زیر است:

اول تیر، روز ملی اصناف، فرصت ارزشمندی برای تجلیل از تلاش‌ها، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی میلیون‌ها فعال صنفی کشور است؛ مردان و زنانی که در تمامی عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، از تأمین نیازهای روزمره مردم تا حفظ پایداری بازار و حمایت از تولید ملی، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشته‌اند.

اصناف به عنوان گسترده‌ترین و مردمی‌ترین شبکه اقتصادی کشور، همواره یکی از ارکان اصلی پایداری اقتصادی و اجتماعی ایران بوده‌اند.

در روزهای دشوار، از دوران دفاع مقدس گرفته تا سال‌های تحریم، بحران‌های اقتصادی و شرایط خاص ناشی از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، این جامعه بزرگ با احساس مسئولیت، همبستگی ملی و تلاش شبانه‌روزی، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار، تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا کرده است.

در این روز، شایسته است از تلاش‌ها و مجاهدت‌های ارزشمند جامعه اصناف کشور در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان و تمامی مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز کشور، صمیمانه قدردانی نماییم.

عملکرد مسئولانه اصناف در حفظ جریان تأمین، توزیع و خدمت‌رسانی به مردم، بار دیگر نشان داد که این بخش مهم از اقتصاد ملی، علاوه بر کارکرد اقتصادی، نقشی بی‌بدیل در حفظ انسجام اجتماعی، آرامش عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور برعهده دارد.

امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت هم‌افزایی و همکاری میان ارکان مختلف بخش خصوصی کشور احساس می‌گردد.

همکاری نزدیک و سازنده میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران، ظرفیت ارزشمندی را برای مشارکت مؤثر بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی کشور فراهم نموده است.

این همکاری سه‌جانبه می‌تواند به الگویی موفق برای تصمیم‌سازی، ارائه راهکارهای عملیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت تولید ملی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران تبدیل گردد.

اکنون کشور در آستانه فصل جدیدی از تحولات اقتصادی قرار دارد؛ فصلی که می‌تواند با کاهش تنش‌ها، گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، فرصت‌های تازه‌ای را برای رشد و توسعه اقتصادی ایران فراهم آورد.

در چنین شرایطی، جامعه اصناف کشور و اتاق اصناف ایران در کنار بازرگانان، صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان و تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، می‌توانند نقش مهمی در بازسازی و نوسازی اقتصاد ملی ایفا نمایند.

انتظار می‌رود اصناف کشور با بهره‌گیری از شبکه گسترده خود در سراسر ایران، در توسعه زنجیره‌های تأمین، توزیع کارآمد کالا، حمایت از تولید داخلی، ارتقای کیفیت خدمات، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه کسب‌وکارهای نوین، افزایش اشتغال و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند.

همچنین اتاق اصناف ایران می‌تواند با ساماندهی ظرفیت‌های صنفی، ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مشارکت در گفت‌وگوهای ملی، سهم مهمی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور برعهده گیرد.

تجربه جهانی نشان داده است که موفقیت هرگونه توافق اقتصادی، بیش از هر چیز به توانایی بخش خصوصی در تبدیل فرصت‌های ایجادشده به سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و رفاه عمومی وابسته است.

از این رو، بخش خصوصی ایران مسئولیتی تاریخی بر عهده دارد تا با افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، انتقال فناوری، ارتقای بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، از فرصت‌های پیش‌رو برای رونق تولید، جهش اقتصادی و بهبود معیشت مردم بهره گیرد.

در این مسیر، حفاظت از دستاوردهای توافق اخیر و تبدیل آن به نتایج ملموس برای زندگی مردم، صرفاً وظیفه دولت نیست؛ بلکه نیازمند مشارکت فعال و مسئولانه تمامی ارکان بخش خصوصی است.

اتاق‌های سه‌گانه کشور، تشکل‌های اقتصادی، فعالان صنفی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارآفرینان می‌توانند با تقویت همدلی، اعتمادسازی، سرمایه‌گذاری مولد و گسترش همکاری‌های اقتصادی، زمینه بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های پیش‌رو را فراهم سازند و نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق رشد پایدار، افزایش رفاه عمومی و تقویت جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان ایفا کنند.

اینجانب ضمن تبریک روز ملی اصناف به تمامی فعالان صنفی، بازاریان شریف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی کشور، از خدمات ارزشمند آنان به اقتصاد و جامعه ایران قدردانی می‌نمایم و اطمینان دارم که جامعه بزرگ اصناف، همانند گذشته، در کنار سایر فعالان بخش خصوصی، نقش مهمی در ساختن آینده‌ای آبادتر، توانمندتر و امیدبخش‌تر برای ایران عزیز برعهده خواهد داشت.