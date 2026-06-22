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معاون استاندار و فرماندار ویژه چابهار گفت: عملیات کنترل شده انهدام مهمات عمل نکرده جنگی در محدوده پایگاه مستقل امام علی (ع) نیروی دریایی سپاه در روزهای اول و دوم تیرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا نورا، گفت: این عملیات در چارچوب برنامههای پاکسازی و ایمنسازی مناطق نظامی از مهمات عملنکرده و با نظارت نیروهای متخصص و مجرب انجام خواهد شد.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، عملیات انهدام در روزهای اول و دوم تیرماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۹ عصر در محدوده پایگاه مستقل امام علی (ع) نیروی دریایی سپاه اجرا میشود و احتمال شنیده شدن صدای انفجار در برخی نقاط شهرستان وجود دارد.
فرماندار چابهار با تأکید بر اینکه تمامی مراحل این عملیات تحت کنترل کامل نیروهای فنی و متخصص انجام میشود، تصریح کرد: این اقدام با هدف ارتقای ایمنی، پیشگیری از مخاطرات احتمالی و پاکسازی مهمات باقیمانده صورت میگیرد و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
وی از مردم خواست ضمن حفظ آرامش، از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق خودداری کرده و اطلاعات مورد نیاز را تنها از طریق رسانههای رسمی و مراجع معتبر دریافت کنند.
نورا ادامه داد: دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و نهادهای مسئول در آمادگی کامل قرار دارند و هماهنگیهای لازم برای اجرای ایمن این عملیات انجام شده است.