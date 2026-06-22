مسئولان با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ عزت، امنیت و استقلال کشور، تاکید کردند که ملت ایران همواره مدیون فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌های مردان و زنانی است که برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی کشور جان خود را تقدیم کرده‌اند.