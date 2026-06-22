گرامیداشت نخستین سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه در البرز
مردم انقلابی استان البرز با حضور پرشور خود در مصلای امام خمینی (ره) کرج، نخستین سالگرد شهادت ۸۲ شهید گرانقدر در جنگ ۱۲ روزه را گرامی داشتند و با آرمانهای ولایت، شهدا، عزت ملی و ایران سرافراز تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، استان البرز در این تجاوز آشکار با تقدیم ۸۲ شهید والامقام، سهمی بزرگ در دفاع از عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی ایفا کرد که ۲ تن از آنان بانوان بودند.
مسئولان با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ عزت، امنیت و استقلال کشور، تاکید کردند که ملت ایران همواره مدیون فداکاریها و از خودگذشتگیهای مردان و زنانی است که برای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت ارضی کشور جان خود را تقدیم کردهاند.