پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه ایران به نمایش غیرتمندانه ملیپوشان فوتبال ایران مقابل بلژیک واکنش نشان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی که یکی از اعضای تیم مذاکره کننده ایران در سوئیس است و هماکنون در این کشور اروپایی حضور دارد، به بازی تیم ملی مقابل بلژیک در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخت.
وزیر امور خارجه ایران با انتشار تصویری از لحظه حراست ویژه ملیپوشان از دروازه در دیدار مقابل بلژیک و الهام گرفتن از کمک شهدای دانشآموزِ میناب، به این لحظه خاص در بازی شاگردان امیر قلعهنویی پرداخت.
عراقچی با انتشار این تصویر در یک پیام در شبکه ایکس نوشت:
«از زمین فوتبال تا میز مذاکره و تا میدان جنگ، هر قدمی که ما بهعنوان ایرانیان برمیداریم بخشی از یک مبارزه بزرگتر است: دفاع از عزت و افتخار مردم عزیزمان.»
با وجود اینکه عراقچی در جریان سفر کاری خود به موضوعات دیپلماتیک مشغول است، در عین حال پیگیر عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ است و نتایج و بازیهای ملیپوشان را دنبال میکند که حالا هم به تمجید از لحظه ویژه در دیدار با بلژیک پرداخت.