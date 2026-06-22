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سرمربی تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ترکیب تیم اعزامی ایران به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ را مشخص کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات قهرمانی کمتر از ۱۸ سال دختر آسیا ۲۰۲۶ از دهم تا شانزدهم تیر به میزبانی شهر ناخون راتچاسیما تایلند برگزار میشود.
تیم والیبال نوجوانان دختر ایران پنجشنبه چهارم تیرماه برای حضور در این رقابتها راهی تایلند میشود و آخرین تمرین این تیم پیش از اعزام به تایلند از ساعت ۱۰ تا ۱۲ سهشنبه دوم تیرماه با حضور اصحاب رسانه در کمپ تیمهای ملی زنان برگزار میشود.
سرمربی تیم والیبال کمتر از ۱۸ سال دختر ایران ترکیب اعزامی این تیم به مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ را مشخص کرد که فهرست آنها بر اساس پست بازیکنان به قرار زیر است:
پاسور: آیدا باقرنیا، سانیا بحری سفیدی و حدیث ارفع رفیعی
قطر پاسور: ثنا نقی پور
دریافتکننده قدرتی: ستایش نصر اصفهانی، ماریا محمدی، یکتا کثیری و الینا لطفینیا لداری
مدافع میانی: فاطمه همایون، ملینا غفرانی، سما یحیی پور و النا همایونی راد
لیبرو: عسل ولی پور و تارا شکی
فریبا صادقی به عنوان مدیر فنی، آرش صادقیانی (مشاور فنی)، اکرم قهرمانی (سرمربی)، سمیه خردمند و تهمینه درگذنی (مربیان)، سمیه جماد شرف (بدنساز)، مرضیه نوروزی (آنالیزور)، سیده سایه موسوی (فیزیوتراپ)، نازنین کمالوند (ماسور) و سارا افتخارزاده به عنوان سرپرست، تیم ملی نوجوانان دختر را در این مسابقات همراهی میکنند.
همچنین پروانه عاقلی فرد به عنوان داور و نسیرین حق شناس به عنوان ناظر داوری در مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۱۸ سال آسیا در تایلند حضور خواهند داشت.