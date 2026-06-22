عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به رغم اینکه موضوع روان‌سازی سیاست ارزی صنایع از سوی مجلس ابلاغ شده است، اما در مرحله هماهنگی سامانه‌ها اعمال نشده و بانک مرکزی آن را اجرا نکرده است.

آقای احسان قاضی زاده هاشمی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ افزود: اگر سیاست‌های ارزی تغییر نکند، در صنعت انحصار ایجاد می‌شود و مثلا یک گروه قطعه ساز بزرگ که دسترسی به ارز دارند می‌تواند در تامین قطعات ایجاد انحصار کند.

وی ادامه داد: در حوزه تامین ارز خودرو بحث تهاتر در گروه یک کالایی و برای موتورسیکلت تهاتر در گروه دو کالایی مطرح است، اگر بانک مرکزی و وزارت صمت موضوع ارز صنعت خودرو را از محل ارز حاصل از صادرات یا ارز دیگران تسهیل کنند، منجر به روان‌سازی تولید می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: وزارت صمت و بانک مرکزی باید در سامانه‌ها تغییراتی بدهند که مثلا یک قطعه ساز یا خودروساز بتواند با صنایع دیگر نظیر فولاد یا پتروشیمی در تعامل باشد و در ازای ارز صادراتی آنها، قطعات و مواد اولیه مورد نیازش را وارد کند.

وی گفت: وزارت صمت و بانک مرکزی علاقمند هستند که افراد را در نوبت و صف ارز قرار دهند، مجلس در خصوص روان‌سازی سیاست‌های ارزی ورود خواهد کرد و این روان‌سازی هم به رشد تولید و هم توسعه صادرات کمک می‌کند، چون با این کار، رفع تعهدات در قالب همین ارز صادراتی انجام می‌شود و گره گشای فعالیت‌های تولید کننده و هم صادر کننده است.