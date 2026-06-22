رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نایین در استان اصفهان، از آغاز عملیات مرمت بنای تاریخی امام‌زاده سلطان موصله نایین در حاشیه بافت تاریخی این شهر خبر داد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمود مدنیان گفت: بنای تاریخی امام‌زاده سلطان موصله نایین در سال‌های گذشته به دلیل فرسودگی و عوامل محیطی و نزولات جوی دچار آسیب‌هایی در قسمت سقف و بدنه شده بود که اخیراً هم با نشت لوله‌ آب در داخل ساختمان آثار فرونشست در دیوار‌های ضلع شرقی بنا نمودار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نایین افزود: با هماهنگی انجام شده و مشارکت هیئت امنای این امام‌زاده و کمک‌های فنی و مالی اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان در قالب تجهیزات و مصالح ساختمانی، مرمت این بنای تاریخی آغاز شد.

وی گفت: این عملیات مرمتی شامل پی بندی و استحکام بخشی دیوارها، پلاستر و آجرفرش بام، نماسازی قسمت‌های آسیب دیده داخلی و خارجی و اصلاح شبکه آب داخل ساختمان است که امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان به‌اتمام برسد.

بنای امامزاده سلطان موصله، نمونه‌ای برجسته از معماری دوره ایلخانی است که با ویژگی‌های خاص خود، نمایانگر هنر ایرانی-اسلامی است. این مجموعه شامل بقعه، صحن، مدرسه، آب‌انبار، و حمام است که هر یک در نوع خود از ارزش معماری برخوردارند.