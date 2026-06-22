نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه معادن برای تامین مواد ناریه با کمبود و افزایش زیاد قیمت مواجه‌اند بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تثبیت بازار مواد ناریه در معادن تاکید کرد.

سجاد غرقی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره تامین مواد ناریه مورد نیاز برای معادن افزود: در بحث مواد ناریه ما سه تا موضوع را پیش رو داریم، یکی تامین پایدار، دوم قیمت و سوم کیفیت آن است.

وی ادامه داد: فارغ از بحث کیفیت، اکنون معادن ما در بحث تامین مواد ناریه به شدت دچار مضیقه اند و از خرداد ماه با تعطیلی گسترده در معادن مواجه هستیم.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: این کمبود نیز به خاطر آسیب دیدگی واحدهای تامین مواد ناریه در دوره دو جنگ تحمیلی گذشته است که این کمبود باید از طریق واردات جبران می شد.

وی افزود: از طرف دیگر ما نسبت به سال گذشته، با ۷۰۰ درصد افزایش قیمت و نرخ مواد ناریه مواجهیم که تناسبی با شرایط موجود، تورم افزایش نرخ ارز و دلار و دیگر نهاده ها ندارد که نیاز است در این موضوع بازاندیشی شود.

غرقی گفت: در این خصوص جلساتی را در شورای گفتگو از طریق ستاد تسهیل، وزارت صمت و باقی نهادها داشتیم. اما تمهیدی که به هر حال باید طی چند ماه گذشته با واردات جبران می شد، متاسفانه اتفاق نیفتاد و اکنون ما به خاطر نبودن مواد ناریه به ویژه در معادن فلزی و معادن کوچک مقیاس با تعطیلی مواجه هستیم.

وی درباره محدویت های تامین انرژی نیز افزود: در حوزه سوخت باوجود اینکه افزایش قیمت داشتیم اما محدودیت ها مدیریت شد و تاکنون معادن ما به خاطر نبود سوخت تعطیل و یا با کاهش قابل توجه تولید مواجه نشده اند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اما کمبود مواد ناریه دیگر به یک بحران تبدیل شده و نیازمند این است که تصمیمات و پیشنهادهایی که از طریق شورای گفتگو و ستاد تسهیل ارائه شده است، عملیاتی شود.

وی گفت: به مشخص موضوع این است که مواد ناریه از تمرکز چه به لحاظ پدافندی و چه از لحاظ رقابتی بودن باید از انحصار خارج شود و مجموعه های معین و امینی که در حوزه معدن در مناطق مختلف فعال هستند، بویژه معادن بزرگ ما می توانند در بخش تامین و توزیع وارد شوند و در میان مدت کمبود ها را جبران کنیم.

غرقی افزود: در بلند مدت نیز بحث تولید مطرح است، اما اکنون تامین نیاز معادن چاره جدی می خواهد، به خاطر اینکه کمبود این مواد به نقطه ای رسیده است که دیگر با تعطیلی ها مواجهیم.

وی درباره خود تامینی انرژی مورد نیاز واحدهای فولادی برای جلوگیری از کاهش تولید و یا تعطیلی واحدها نیز گفت: عمده انرژی مورد نیاز معادن گاز طبیعی است که بیشتر به صورت دی آر آی تولید می شود.

احیای مستقیم آهن (Direct Reduced Iron) به اختصار DRI یکی از روش‌های نوین و مهم در تولید فولاد است که بدون نیاز به ذوب کامل سنگ‌آهن انجام می ‌شود. این روش در کاهش مصرف انرژی، کاهش آلاینده‌ها و افزایش بهره ‌وری بسیار موثر است.

نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران افزود: البته از زغال سنگ نیز در تولید فولاد در کوره های بلند استفاده می شود. پیش از این هم واحدهای بزرگ فولادی به طور مشخص فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیروگاه های اختصاصی خودشان را در تولید انرژی برق داشتند که در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند.

وی با بیان اینکه در بحث انرژی بیشتر نیاز به یک مدیریت یکپارچه داریم گفت: نحوه مدیریت، توزیع و انتقال انرژی پیش از جنگ نیز محل بحث بوده است و قاعده کار بر این است که خود مجموعه ها خود تامین رفتار نکنند بلکه زیرساخت ها باید توسط دولت سرمایه گذاری شود.

غرقی با بیان اینکه ما در حوزه انرژی نیاز به یک مدیریت یکپارچه تری داریم گفت: با توجه به اینکه خود مجموعه ها ظرفیت های لازم را داشتند و الزام را احساس کردند، سرمایه گذاری کردند اکنون نیز در انرژی خورشیدی می بینیم که سرمایه گذاری جدی صورت گرفته است .