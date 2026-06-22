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تندیس شهید حاجیزاده در منطقه ۲۲ تهران رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به رو نمایی تندیس شهید حاجیزاده گفت: اثری ۶ متری که به منظور پاسداشت این شهید و تقویت نمادهای اقتدار ملی، در نزدیکی مجموعه هوافضا نصب شده است.
محمدجواد خسروی، افزود: تندیس شهید حاجیزاده در بلوار شهید حاجیزاده و در مجاورت مجموعه هوافضا رونمایی شد .
وی با اشاره به ابعاد و اهمیت این طرح شهری گفت: این تندیس با ارتفاع ۶ متر، از جمله آثار شاخص در منطقه محسوب میشود که با رویکردی هویتی و فرهنگی طراحی و اجرا شده است.
شهردار منطقه ۲۲ بيان كرد: ارزشمندی این اثر در ابعاد فیزیکی آن خلاصه نمیشود، بلکه هدف اصلی، زنده نگه داشتن یاد و نام این شهید والامقام و تبیین مفاهیم بلند ایثار، اقتدار و خودکفایی دفاعی برای افکار عمومی، بهویژه نسل جوان است.
وی تصریح کرد: توسعه المانهای هویتی و ارزشی در فضاهای شهری، از اولویتهای مدیریت شهری منطقه ۲۲ است و اجرای این طرح نیز در همین راستا تعریف و عملیاتی شده است.