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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج گفت: در قالب برنامهریزی سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تعداد ۸ فقره مجوز واگذاری زمین به مجموع مساحت ۱۸.۵ هکتار برای احداث نیروگاههای خورشیدی توسط جهاد کشاورزی سنندج صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سنندج اظهار داشت: در راستای تلاش برای مقابله با ناترازی انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، شهرستان سنندج شاهد تحولی بزرگ در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است که با حمایت و تسهیلگری سازمان جهاد کشاورزی، مسیر توسعه نیروگاههای خورشیدی در این منطقه هموار شده است.وی اعلام کرد: در قالب برنامهریزیهای سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، تعداد ۸ فقره مجوز واگذاری زمین به مجموع مساحت ۱۸.۵ هکتار برای احداث نیروگاههای خورشیدی توسط جهاد کشاورزی سنندج صادر شده است.
وریا رحیمی با تأکید بر اینکه این طرحها موفق به اخذ تمامی مصوبات لازم از کمیسیونهای مربوطه شدهاند، افزود: این اقدام، نشاندهنده عزم جدی دستگاههای اجرایی برای حمایت از توسعه انرژیهای پاک و حرکت به سوی تأمین پایدار انرژی در منطقه است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها فراتر از یک توسعه زیرساختی، نقش مؤثری در جبران ناترازی برق کشور و افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد انرژی ملی ایفا خواهد کرد.
به گفته رحیمی، از دیگر مزایای کلیدی این طرح میتوان به ایجاد فرصتهای اشتغال محلی و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای اقلیمی خاص شهرستان سنندج اشاره کرد.
مدیر جهاد کشاورزی سنندج گفت: این روند، بازتابدهنده توجه به سیاستهای کلان دولت در توسعه زیرساختهای سبز و حمایت از سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای خورشیدی است.
رحیمی افزود: این رویکرد در بلندمدت منجر به کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی، ارتقای امنیت انرژی و استفاده هوشمندانه از اراضی کمبازده برای طرحهای مولد و سودآور خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در کنار توسعه زیرساختهای انرژی، نباید از نقش بنیادین بخش کشاورزی به عنوان ستون فقرات امنیت غذایی کشور غافل شد تصریح کرد: تأمین کالاهای اساسی، حفظ پایداری زنجیره تأمین غذا و مقابله با بحرانهای ناشی از تغییرات اقلیمی، تنها از طریق تقویت زیرساختهای کشاورزی و مدیریت هوشمند منابع (از جمله انرژی و آب) میسر است.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی سنندج، امنیت غذایی، تضمینکننده ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور است و پیوند میان انرژی پاک و کشاورزی مدرن، کلید اصلی دستیابی به توسعه پایدار در آیندهای نزدیک خواهد بود.