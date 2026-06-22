به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای افزایش ایمنی تردد، بهبود کیفیت عبور و مرور و ارتقای استاندارد‌های راه، عملیات اصلاح مسیر و شانه‌سازی در محور پیرانشهر–تمرچین توسط راهداران شهرستان پیرانشهر در حال اجراست.

این عملیات با هدف اصلاح نقاط نیازمند بهسازی، افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، کاهش خطرات احتمالی و فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای تردد وسایل نقلیه، به‌ویژه در یکی از مهم‌ترین محور‌های ارتباطی و ترانزیتی استان، انجام می‌شود.

اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان پیرانشهر با اجرای مستمر عملیات نگهداری و بهسازی راه‌ها، در جهت ارتقای ایمنی سفر و ارائه خدمات مطلوب به کاربران جاده‌ای گام برمی‌دارد.