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عملیات اصلاح مسیر و شانهسازی در محور پیرانشهر–تمرچین با هدف افزایش ایمنی تردد، بهبود کیفیت عبور و مرور و ارتقای استانداردهای راه، اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، برای افزایش ایمنی تردد، بهبود کیفیت عبور و مرور و ارتقای استانداردهای راه، عملیات اصلاح مسیر و شانهسازی در محور پیرانشهر–تمرچین توسط راهداران شهرستان پیرانشهر در حال اجراست.
این عملیات با هدف اصلاح نقاط نیازمند بهسازی، افزایش ایمنی کاربران جادهای، کاهش خطرات احتمالی و فراهمسازی شرایط مناسبتر برای تردد وسایل نقلیه، بهویژه در یکی از مهمترین محورهای ارتباطی و ترانزیتی استان، انجام میشود.
اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان پیرانشهر با اجرای مستمر عملیات نگهداری و بهسازی راهها، در جهت ارتقای ایمنی سفر و ارائه خدمات مطلوب به کاربران جادهای گام برمیدارد.