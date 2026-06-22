به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،به نقل از وزارت نیرو، بر اساس آخرین داده‌های به دست آمده، از ابتدای خردادم سال جاری، صنایع انرژی‌بر کشور به طور میانگین ۱۵ درصد برق بیشتری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دریافت کرده‌اند. این رشد در حالی محقق شده که در جریان جنگ رمضان، حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی صنایع از دست رفت و با وجود تعریف محدودیت‌هایی برای شهرک‌های صنعتی، ظرفیت عرضه در تابلوی برق سبز در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر و در تابلوی برق آزاد حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است.

بر این اساس، متوسط تحویل برق به صنایع بزرگ در خرداد ۱۴۰۴ معادل ۶۳۹۵ مگاوات بوده که این رقم در خرداد ۱۴۰۵ به ۷۳۵۴ مگاوات رسیده است. صنایع انرژی‌بر در خردادماه امسال ۱۵ درصد انرژی بیشتری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دریافت کرده‌اند. این میزان در صنایع فولادی ۶ درصد بوده است و اگر دو واحد فولادی آسیب‌دیده خوزستان و مبارکه از آمار خارج شوند، رشد مصرف برق صنایع فولادی به ۲۵ درصد می‌رسد.

همچنین، با وجود بهبود شرایط تأمین برق، در خرداد امسال به دلیل افزایش مصرف برق در کشور، محدودیت‌هایی نیز برای صنایع تعریف شده است. این محدودیت‌ها عمدتاً متوجه شهرک‌های صنعتی بوده و به واحد‌های صنعتی پیشنهاد شده است با تعیین یک روز غیرکاری، بخشی از مصرف خود را به ساعات خارج از اوج بار، از نیمه‌شب تا صبح، منتقل کنند.

بنا بر اعلام وزارت نیرو، بخشی از افزایش تحویل برق به صنایع، ناشی از توسعه ظرفیت‌های ایجادشده در تابلوی برق سبز و آزاد و همچنین سیاست‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. صنایع انرژی‌بر توانسته‌اند از این طریق بخشی از محدودیت‌های تأمین انرژی خود را جبران کنند که این نشان از سیاست گذاری صحیح و اقدام به موقع است.

به گزارش وزارت نیرو، کل ظرفیت تابلو آزاد در تیر سال جاری ۱۴۷۴ مگاوات و کل ظرفیت تابلوی سبز نیز ۵۳۲ مگاوات است. جمع کل برق قابل عرضه در تابلو‌های برق سبز و آزاد حدود دو هزار مگاوات تعیین شده است. از تابلوی برق آزاد تیر، تا کنون حدود ۵۰۰ مگاوات فروش رفته و حدود ۹۰۰ مگاوات بر روی تابلوی بورس برای فروش قرار دارد. از کل تابلوی سبز نیز حدود ۳۰۰ مگاوات فروش رفته و مابقی حدود ۲۳۰ مگاوات هنوز معامله نشده است. در حال حاضر بالغ بر ۱۱۰۰ مگاوات ظرفیت فروش در دو تابلو برق سبز و آزاد وجود دارد.

این گزارش می‌افزاید ظرفیت عرضه برق در تابلوی برق سبز در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر شده و در تابلوی برق آزاد نیز حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است که در مجموع حدود ۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید را شامل می‌شود. در صورت بهره‌برداری بهینه صنایع از ظرفیت‌های ایجادشده از طریق این تابلوها، پیش‌بینی می‌شود میزان محدودیت برق صنایع در طول تابستان به کمتر از ۲۰ درصد برسد.

وزارت نیرو تأکید دارد که تأمین برق صنایع در اولویت قرار دارد و با وجود آسیب‌های جنگ و محدودیت‌های موجود، تلاش شده است با استفاده از ظرفیت بازار برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، شرایط پایدارتری برای تولیدکنندگان فراهم شود.