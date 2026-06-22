در پی تأکیدات دادستان مرکز سیستان و بلوچستان بر اجرای دقیق ابلاغیه دادستان کل کشور در خصوص اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، معاون دادستان مرکز استان از رصد مستمر مفسدان اقتصادی و برخورد قاطع با متجاوزان به بیت‌المال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بهرام زمانی معاون دادستان مرکز استان در نشست فعالان اقتصادی استان، گفت: افرادی که از طریق ارتشاء، اختلاس، پولشویی، تحصیل مال نامشروع، تصرف غیرقانونی اموال عمومی، زمین‌خواری، تغییر کاربری غیرمجاز و سایر جرائم اقتصادی اقدام به تحصیل، انتقال یا پنهان‌سازی اموال کرده‌اند، در رصد نهاد‌های نظارتی و قضایی قرار دارند.

وی افزود: مدیران، مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند هرگونه سوءاستفاده از جایگاه اداری، انتقال صوری اموال، تضییع حقوق بیت‌المال، ترک فعل مؤثر و موارد مشکوک به تحصیل مال نامشروع را در اسرع وقت به مراجع قضایی گزارش کنند و در صورت عدم همکاری یا کتمان اطلاعات، مطابق قانون با افراد خاطی برخورد خواهد شد.

معاون دادستان مرکز استان تصریح کرد: بر اساس مصوبات این جلسه، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ضمن احصاء موارد مرتبط با تضییع اموال عمومی در حوزه مأموریتی خود، گزارش اقدامات انجام‌شده و نتایج حاصل را در مهلت مقرر به دادستانی ارائه دهند و روند اجرای مصوبات نیز به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در پایان این جلسه تأکید شد؛ صیانت از بیت‌المال، مقابله با فساد اقتصادی و استرداد اموال نامشروع از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است و برخورد با مفسدان اقتصادی، متجاوزان به حقوق عمومی و هر شخصی که در این مسیر مرتکب تخلف، قصور یا ترک وظایف قانونی شود، با قاطعیت و بدون اغماض در چارچوب قانون انجام خواهد شد.