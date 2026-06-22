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ویژهبرنامه تلویزیونی «علامت» که بهعنوان برنامه اختصاصی شبکه دو سیما برای ایام محرم تدارک دیده شده است، با رویکردی تحلیلی به بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب پیرامون قیام عاشورا میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با هدف ترسیم درسهای عاشورا برای مواجهه با شرایط روز و تبیین روحیه مقاومت در ۱۰ قسمت ۱۵ دقیقهای روی آنتن میرود.
ویژه برنامه «علامت» که از سهشنبه ۲۶ خرداد آغاز شده و تا دهمین شب محرم ادامه خواهد داشت، تلاشی برای استخراج درسهای قیام سیدالشهدا (ع) با استناد به سخنرانیها و خطبههای کمتر شنیده شده رهبر شهید انقلاب است.
سیدمجید اکرمی، تهیهکننده «علامت»، درباره جزئیات این اثر گفت: تیم پژوهشی «صهبا»، با بررسی سخنرانیهای ایشان در ادوار مختلف، بهویژه خطبههای نماز جمعه ایام محرم، محتوایی منطبق بر نیازهای روز را گردآوری کردند.
هدف ما بازخوانی تاریخی نهضت سیدالشهدا بدون نگاه شعاری است تا مخاطب بتواند با شناخت وقایع تاریخی، تحلیل دقیقتری از شرایط فعلی و لزوم ایستادگی پای ایدئولوژی داشته باشد.
وی با اشاره به تطبیق این درسهای تاریخی با شرایط امروز جامعه افزود: ما در زمانهای هستیم که شناخت دوست و دشمن و استقامت در برابر هجمهها اهمیت ویژهای دارد.
برنامه «علامت» با تکیه بر مفاهیم کلیدی همچون «هیهات منا الذلة» و «مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید»، مسیر تاریخی مقاومت اسرای کربلا و درسهای عاشورا را برای مخاطبان تبیین میکند تا چراغی برای ایستادگی در زمانه کنونی باشد.
این برنامه در دهه اول محرم بهصورت روزانه از شبکه دو سیما پخش میشود.