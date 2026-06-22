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رئیس کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر یزد: شفافیت مالی، نظارت مستمر بر منابع عمومی و اطمینان از هزینهکرد صحیح اعتبارات شهری، از مهمترین اولویتهای شورای شهر در حوزه نظارت بر مدیریت شهری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدعلی اعتباری در نشست کمیته حسابرسی با اشاره به برگزاری نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر یزد گفت: در این نشست، گزارش جامع درآمد و هزینه ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ شهرداری یزد، مناطق و سازمانهای وابسته پس از انجام بررسیهای کارشناسی مورد رسیدگی قرار گرفت و به تصویب رسید.
وی افزود: بررسی عملکرد مالی مجموعه مدیریت شهری یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی شورا برای ارزیابی میزان تحقق بودجه، نحوه هزینهکرد منابع و اطمینان از حرکت شهرداری در چارچوب برنامههای مصوب است.
عضو شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: در این جلسه همچنین گزارش جامع درآمد و هزینه فروردینماه سال ۱۴۰۵ نیز مطرح شد و فرآیند بررسی آن آغاز شده است که پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ خواهد شد.
اعتباری با اشاره به موضوع تمدید قرارداد حسابرسی سال ۱۴۰۳ شهرداری یزد، مناطق و سازمانهای وابسته گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، محدودیتهای اجرایی و برخی اختلالات ارتباطی، اعضای کمیته حسابرسی و کمیسیون بودجه با تمدید این قرارداد موافقت کردند تا فرآیند حسابرسی با دقت، جامعیت و کیفیت بیشتری ادامه پیدا کند.
وی با تأکید بر اهمیت حسابرسی مستقل در مدیریت شهری تصریح کرد: کمیته حسابرسی شورای شهر با همکاری مؤسسات حسابرسی رسمی و مستقل، به صورت مستمر روند درآمدها و هزینههای شهرداری را مورد پایش قرار میدهد تا منابع عمومی در مسیر قانونی و مطابق با بودجههای مصوب هزینه شود.
رئیس کمیته حسابرسی شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: در جریان بررسی گزارشهای مالی سال ۱۴۰۴، تمامی بخشهای درآمدی شامل درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی، منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مجموع منابع بودجه مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: در بخش هزینهها نیز عملکرد شهرداری در حوزه هزینههای عمومی، داراییهای سرمایهای و داراییهای مالی بررسی شد تا تصویر دقیقتری از وضعیت مالی مدیریت شهری در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر قرار گیرد.
اعتباری با بیان اینکه دریافت منظم گزارشهای مالی یکی از ارکان نظارت مؤثر شورا بر شهرداری است، گفت: این فرآیند علاوه بر افزایش شفافیت، موجب تقویت انضباط مالی، پاسخگویی بیشتر و تصمیمگیری دقیقتر در مدیریت شهری خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: صیانت از منابع عمومی، کنترل دقیق منابع و مصارف و استفاده از ظرفیت حسابرسی مستقل، سه محور اصلی حکمرانی مالی مطلوب در مدیریت شهری است و شورای اسلامی شهر یزد با حساسیت ویژه این مسیر را دنبال خواهد کرد.