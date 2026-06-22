سازمان بیمه سلامت ایران، تاریخ تمدید اعتبار پوشش بیمه‌ای صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان و صندوق بیمه سلامت روستاییان را از یکم تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سازمان بیمه سلامت ایران،تاریخ تمدید اعتبار پوشش بیمه‌ای صندوق بیمه سلامت همگانی ایرانیان و صندوق بیمه سلامت روستاییان از یکم تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد.

بر اساس سازمان بیمه سلامت ایران، با توجه به اتمام اعتبار پوشش بیمه‌ای بیمه شدگان در صندوق سلامت همگانی ایرانیان مشمول دهک‌های درآمدی ششم تا دهم و همچنین صندوق روستاییان ، تمدید اعتبار پوشش بیمه‌ای بیمه شدگان این دو صندوق اعلام شد.

بر اساس اعلام این سازمان تمدید اعتبار پوشش بیمه‌ای بیمه شدگان این دو صندوق (خانوار‌های با دهک ۶ به بالا) از تاریخ یک تیر ۱۴۰۵، از طریق سامانه شهروندی بیمه سلامت به آدرس:http://csp.ihio.gov.ir بیمه خود را تمدید نمایند.