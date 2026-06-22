به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، در ادامه برنامه‌های سفر علمی خود به بلاروس، با رئیس دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیوتکنیک بلاروس در شهر مینسک دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

این دیدار در چارچوب برنامه‌ریزی‌های مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه و با هدف توسعه تعاملات علمی و آموزشی میان دو دانشگاه برگزار شد.

دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیوتکنیک بلاروس از دانشگاه‌های برجسته این کشور در حوزه‌های فنی و مهندسی به شمار می‌رود و به‌صورت تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات، مهندسی مخابرات، امنیت شبکه و تولید تجهیزات پیشرفته مرتبط فعالیت می‌کند. این دانشگاه علاوه بر تربیت دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی، در حوزه فناوری و تولید تجهیزات تخصصی نیز نقش مؤثری ایفا کرده و محصولات آن مورد استفاده و سفارش کشور‌های مختلف از جمله چین و برخی کشور‌های اروپایی قرار دارد.

در این نشست، رؤسای دو دانشگاه ضمن معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مؤسسات متبوع خود، درباره راه‌های گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی تبادل نظر کردند. دو طرف همچنین بر علاقه‌مندی متقابل برای راه‌اندازی رشته‌های مشترک، به‌ویژه در مقطع کارشناسی ارشد، تأکید کردند.

در پایان این دیدار، رئیس دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیوتکنیک بلاروس یک مجموعه نفیس اطلس کشور بلاروس را به دانشگاه شهید بهشتی اهدا کرد.