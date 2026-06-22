مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین از آغاز عملیات خط‌کشی محور‌های شریانی استان با استقرار سه اکیپ اجرایی به صورت همزمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، علیرضا معیری‌پور گفت: در مرحله نخست، ۳۰۰ کیلومتر باند از کریدور تهران ـ بازرگان در آزادراه قزوین ـ زنجان و قزوین- کرج با ۶ میلیارد تومان اعتبار، خط‌کشی می‌شود.

وی افزود: به منظور ارتقای ایمنی تردد و افزایش ضریب دید رانندگان، عملیات خط‌کشی محور‌های مواصلاتی استان با استقرار سه اکیپ اجرایی به صورت همزمان در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین ادامه داد: همزمان با این عملیات، خط کشی محور قزوین-همدان و قزوین-بوئین زهرا در دستور کار قرار دارد.

معیری‌پور با اشاره به اهمیت خط‌کشی راه‌ها در کاهش حوادث رانندگی خاطرنشان کرد: سایر محور‌های مواصلاتی استان نیز بر اساس اولویت‌های تعیین شده وبرنامه‌ریزی‌های انجام شده، به تدریج تحت پوشش عملیات خط‌کشی قرار خواهند گرفت.