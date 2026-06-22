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تیم ملی هاکی روی یخ مردان ایران در رقابتهای جام آسیایی تاتنفت مقابل تیم ملی قطر به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دومین روز از رقابتهای جام آسیایی تاتنفت ۲۰۲۶ که در شهر کازان روسیه در حال برگزاری است، ملیپوشان کشورمان با ارائه یک بازی برتر و هجومی، حریف خود را با اختلافی چشمگیر از پیش رو برداشتند و ۸ بر یک برابر قطر به برتری رسیدند.
در این دیدار، عرشیا غفوری، پارسا جلالی و ایلیا حمزه هر کدام دو گل برای ایران به ثمر رساندند و آرمان بحری و محمدرضا شیخجعفری نیز هر کدام یک بار دروازه قطر را باز کردند. همچنین در پایان مسابقه، پارسا جلالی به عنوان برترین بازیکن تیم ایران انتخاب شد.
ملیپوشان کشورمان پیش از این مسابقه، در نخستین دیدار روز خود برابر روسیه، با تساوی ۴ بر ۴ خاتمه یافت، اما تیم ایران در ضربات پنالتی نتیجه را به حریف واگذار کرد. در این مسابقه نیز عرشیا غفوری دو گل و مهبد عبداللهی و فرشاد مقدسی هر کدام یک گل برای ایران به ثمر رساندند.
رقابتهای جام آسیایی تاتنفت ۲۰۲۶ از ۲۰ تا ۲۴ ژوئن (۳۰ خرداد تا دوم تیر ۱۴۰۵) در مجموعه ورزشی تاتنفت آرنا و در قالب مسابقات ۳ در برابر ۳ (۳×۳) برگزار میشود. تیمهای ایران، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، چین، ازبکستان و قطر در این دوره حضور دارند.
بر اساس قرعهکشی، تیم ملی ایران در گروه نخست این رقابتها با تیمهای روسیه و قطر همگروه شده است. در گروه دیگر نیز تیمهای قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان برای کسب جواز حضور در مراحل بعدی با یکدیگر رقابت میکنند.