برگزاری مراسم روز ملی بسیج اساتید و سالروز شهادت دکتر چمران

آیین گرامیداشت روز ملی بسیج اساتید و سالروز شهادت استاد دکتر مصطفی چمران در دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهر برگزار و کارگاه آموزشی به نام شهید محمدرضا تمدن‌فر نام‌گذاری شد.