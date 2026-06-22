بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، به مناسبت روز ملی بسیج اساتید و سالروز شهادت استاد دکتر مصطفی چمران، مراسمی با هدف گرامیداشت این مناسبت و نیز نامگذاری کارگاه آموزشی به نام شهید والامقام محمدرضا تمدنفر در دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهر برگزار شد.
احسان بهمیاری رئیس دانشگاه ملی مهارت واحد استانی بوشهر در این آیین با اشاره به شخصیت علمی و انقلابی شهید دکتر مصطفی چمران، از نقش این شهید بزرگوار در پیوند علم، ایمان و جهاد سخن گفت و نامگذاری کارگاه مکانیک خودرو آموزشکده پسران بوشهر به نام شهید محمدرضا تمدنفر را اقدامی ارزشمند در راستای زنده نگه داشتن یاد شهدا در محیطهای دانشگاهی دانست.
استاد علوم سیاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز به عنوان سخنران ویژه مراسم، با تبیین مبانی نظری انقلاب اسلامی، به موضوع پشتوانه معنوی در حفظ نظام جمهوری اسلامی پرداخت و عواملی همچون بنیه نظامی، شبکه منطقی مقاومت، اتحاد مردم و مردمی بودن نظام را از مهمترین مؤلفههای پایداری انقلاب اسلامی برشمرد.
محمد جمیری تأکید کرد:حضور گسترده مردم در عرصههای مختلف، نقشی تعیینکننده در خنثیسازی برنامهها و توطئههای دشمنان داشته است.
در ادامه، حجتالاسلام رضا جمالی نماینده رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان بوشهر، ضمن گرامیداشت یاد شهید چمران، از اقدام دانشگاه در نامگذاری کارگاه آموزشی به نام شهید محمدرضا تمدنفر تقدیر کرد و نقش دانشگاهها را در تولید علم، تربیت نسل متعهد و جهتدهی فکری جامعه بسیار مهم دانست.
در بخش دیگری از این مراسم، افشین حراجی مداح اهل بیت (ع) به مناسبت ماه محرم و دهه نخست این ماه، به ذکر مرثیه و سوگواری پرداخت.
همچنین پدر شهید محمدرضا تمدنفر در سخنانی با بیان خاطراتی از زندگی فرزند خود، به روایت ابعاد مختلف شخصیت، روحیه جهادی و مسیر زندگی این شهید پرداخت.
دکتر باقر گرگین مسئول سازمان بسیج اساتید استان بوشهر نیز در سخنانی شهید تمدنفر را الگویی شایسته برای جوانان این مرز و بوم دانست و بر ضرورت معرفی و تبیین سیره شهدا برای نسل جوان تأکید کرد.
در پایان این مراسم از خانواده شهید والامقام محمدرضا تمدنفر، مسئولان بسیج اساتید آموزشکدههای استان بوشهر و استادان بسیجی فعال در آموزشکدهها تقدیر به عمل آمد.
همچنین با قرائت متن رسمی نامگذاری کارگاه آموزشی مکانیک خودرو آموزشکده پسران بوشهر به نام شهید والامقام محمدرضا تمدنفر، حاضران در محل این کارگاه حضور یافتند و در ادامه با حضور در محل یادمان شهدای گمنام آموزشکده پسران بوشهر، قبور مطهر این شهدا را زیارت کردند.
گفتنی است شهید محمدرضا تمدنفر در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ دانشجوی رشته مکانیک خودرو در آموزشکده پسران بوشهر بوده است.