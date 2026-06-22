روابط عمومی سازمان صداوسیما، از سال‌ها فعالیت هنری و تعهد حرفه‌ای «داوود نماینده»، پیشکسوت عرصه گویندگی، دوبلاژ و مستندسازی کشور قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین قرایی، مدیرکل روابط‌ عمومی سازمان صداوسیما، در این نشست ضمن گرامیداشت جایگاه هنری داوود نماینده، اظهار کرد: پیشکسوتان، حاملان حافظه حرفه‌ای رسانه‌اند و تجلیل از آنان، ارج نهادن به تجربه و دانشی است که مسیر نسل‌های آینده را روشن می‌کند.

وی افزود: صدا‌هایی نظیر آقای نماینده، بخشی از خاطره جمعی مردم ایران هستند و همین اصالت‌هاست که هویت رسانه ملی را شکل داده است.

داوود نماینده، هنرمند پیشکسوت رادیو و تلویزیون، نیز در این مراسم با مرور خاطرات خود از آغاز فعالیت حرفه‌ای در اواخر دهه ۴۰، رادیو را مدرسه‌ای برای آموختن نظم و تعهد دانست و گفت: رادیو برای من همواره فراتر از یک رسانه بوده و با عشق به کلام و احترام به مخاطب گره خورده است.

وی همچنین به مرور خاطراتی از دوران دفاع مقدس و نقش حماسی مردم در آن ایام پرداخت.

در پایان این مراسم که با حضور دکتر علی زادبر، استاد دانشگاه و مجری سیما برگزار شد، از تلاش‌های چندین دهه فعالیت هنرمندانه داوود نماینده که در کارنامه‌اش مدیریت دوبلاژ آثار ماندگاری همچون «بینوایان» و مستند‌های شاخصی، چون «سیاره زمین» دیده می‌شود، قدردانی شد.

داوود نماینده، زاده ۱۳۲۹ تهران، از چهره‌های برجسته هنر ایران است که فعالیت خود را با دکلمه و فن بیان آغاز کرد و با همکاری در آثار شاخص رادیویی و دوبلاژ سینمایی، جایگاهی ماندگار در هنر ایران به دست آورده است.